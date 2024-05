Anm - il partito delle toghe | Mobilitazione contro la riforma del governo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Giustizia, Anm: ", no a separazione carriere" Continua il dibattito politico sulle ipotesi didella giustizia e in particolare sul tema della separazionecarriere. "Dobbiamo evitare la revisione del modello italiano", ha affermato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, intervenuto oggi all'assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati, il cui segretario Salvatore Casciaro ha chiamato allalae ha ribadito il no alla separazionecarriere di giudici e pm. "Andremo avanti, con grande stima e rispetto per tutti i magistrati, perché abbiamo preso un impegno con gli elettori", ha respinto le critiche il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio ...

Un minuto di silenzio per le vittime di Casteldaccia. Prima il lungo applauso per l’ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella . E poi gli interventi, anche questi più volte interrotti […] The post Toghe contro la riforma davanti a ...

Alla marina di Palermo va in scena l'ultimo atto del congresso nazionale dell’Anm. E la mozione finale, approvata per acclamazione, è un segnale netto inviato al ministro Carlo Nordio . Per il presidente Giuseppe Santalucia "non si tratta" su una ...

“Chi non salta juventino è”: Thiago Motta sente il coro dei tifosi del Bologna e si ferma – Video - “Chi non salta juventino è”: Thiago Motta sente il coro dei tifosi del Bologna e si ferma – Video - Durante la festa rossoblu per la qualificazione alla prossima Champions League il video del gesto dell'allenatore diventa virale ...

Scontro sulla giustizia, Conte: «Arriva una nuova tangentopoli. La riforma Il disegno della P2» - Scontro sulla giustizia, Conte: «Arriva una nuova tangentopoli. La riforma Il disegno della P2» - L’Anm contro la separazione delle carriere. Il caso Toti e il provvedimento del governo agitano la campagna elettorale ...

Galan grida al complotto dei magistrati contro Giorgia: "L'hanno messa nel mirino come fecero con Berlusconi" - Galan grida al complotto dei magistrati contro Giorgia: "L'hanno messa nel mirino come fecero con Berlusconi" - Galan accusa la magistratura: «Alcuni giudici hanno messo nel mirino Giorgia e il suo governo, proprio come hanno fatto con Berlusconi. L'atteggiamento dell'Anm non è altro che la difesa a tutti i cos ...