Giustizia - Anm | Mobilitazione contro riform - no a separazione carriere

(Di domenica 12 maggio 2024) Continua il dibattito politico sulle ipotesi dia dellae in particolare sul tema delladelle. "Dobbiamo evitare la revisione del modello italiano", ha affermato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, intervenuto oggi all'assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati, il cui segretario Salvatore Casciaro ha chiamato allalaa e ha ribadito il no alladelledi giudici e pm. "Andremo avanti, con grande stima e rispetto per tutti i magistrati, perché abbiamo preso un impegno con gli elettori", ha respinto le critiche il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

