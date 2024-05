Amici è tuo Finale choc per l’edizione numero 23 - già spoilerato il nome del vincitore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)23, ildelè uscito in queste ore. Dopo la semiandata in onda il 12 maggio si annunciano giornate molto intense per la preparazione dello spettacolo. I ragazzi dovranno dare il massimo di loro stessi per riuscire a conquistare la coppia di questa edizione. Nella puntata di ieri si è visto quanto ognuno di loro coltivi dentro di sé il sogno di potercela fare. I giudici hanno decretato che ad andare insaranno Mida, Petit, Holden, Dustin, Marisol , Sarah. Per tutti loro ci sono stati tanti complimenti sia da parte dei giurati che da parte dei professori. Arrivati ormai agli sgoccioli del programma abbiamo visto evaporare quella rivalità tra le squadre che aveva regnato durante tutto il Serale. Leggi anche: “Non dire minc***”. ...