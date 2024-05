Napoli-Bologna - la moviola | Freuler su Osimhe - rigore per gli azzurri Ravaglia pa -a, era da ripetere?|Serie A

(Di domenica 12 maggio 2024) 2024-05-11 18:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:, la sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A che inaugura il programma del sabato e che fa seguito al rotondo successo esterno dell’Inter sul campo del Frosinone di ieri sera, sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Ad accompagnare il fischietto piemontese ci saranno gli assistenti Peretti e Colarossi; il quarto ufficiale sarà Marcenaro, mentre in VAR ROOM ad operare ci saranno Doveri e Abisso, rispettivamente nelle vesti di VAR e AVAR. Come sempre, analizzeremo gli episodi più importanti dal punto di vista arbitrale con la nostraLIVE. PRIMO GIALLO PER IL: Lucumì ferma Cajuste con un fallo tattico e finisce sul taccuino di Pairetto.47? SECONDA ...

Episodio da MOVIOLA in Napoli-Bologna . Sotto 0-2, gli azzurri riescono a ottenere una chance per rimettersi in partita con il fallo di Frueler su Osimhen in area. Furbo l’attaccante nigeriano, visto che il contatto è lieve, abbastanza però per ...

Moviola Napoli-Bologna , errore in occasione del rigore sbagliato da Politano. l’ex arbitro evidenzia la svista in diretta: tutti i dettagli Napoli-Bologna è terminata con l’ennesima sconfitta per la squadra di Calzona, che ora è matematicamente la ...

Moviola Napoli-Bologna: il rigore era da ripetere - moviola napoli-bologna: il rigore era da ripetere - In prima battuta, nell'azione del gol rossoblù, Di Lorenzo tiene in gioco Zirkzee: l'avvio della manovra passa attraverso una revisione mentre non ci sono dubbi sulla posizione di Ndoye quando viene s ...

La moviola di Napoli/Bologna: il solito Pairetto non sufficiente, rigore da ripetere - La moviola di Napoli/Bologna: il solito Pairetto non sufficiente, rigore da ripetere - Il tocco di Freuler sul piede destro di Osimhen in area piccola, visto da vicino in presa diretta dall’arbitro, è tale da portare al rigore. Il successivo controllo del Var, dove c’è Doveri, tuttavia ...

Milan-Cagliari, moviola: il rigore negato ai sardi e gli errori dell’arbitro - Milan-Cagliari, moviola: il rigore negato ai sardi e gli errori dell’arbitro - La prova di Sozza a San Siro nell’anticipo serale analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto lombardo ha ammonito tre giocatori ...