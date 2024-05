I cibi ultraprocessati aumentano il rischio di morte | quali evitare secondo uno studio di 30 anni

Per semplificare al meglio le cose, potremmo riassumere tutto in una regola: se un prodotto potrebbe essere replicato in casa con gli ingredienti di tutti i giorni, nessun problema, altrimenti è bene farsi scattare un campanello d'allarme. Quasi ...

Alimentazione, trappole, “seduzione” e cibi ultra-processati: Vendrame racconta cosa è andato storto e come ci si difende - Alimentazione, trappole, “seduzione” e cibi ultra-processati: Vendrame racconta cosa è andato storto e come ci si difende - Dall’eccesso alimentare all’illusione del cibo che nutre il Pianeta, ma che in realtà lo impoverisce attraverso agricoltura e allevamenti intensivi, fino alle strategie di seduzione alimentare attuate ...

Cibus: Coldiretti Puglia lancia l’allarme su cibo made in Italy; dal semaforo ai fake - Cibus: Coldiretti Puglia lancia l’allarme su cibo made in Italy; dal semaforo ai fake - COLDIRETTI PUGLIA - L’olio extravergine di oliva come quello pugliese marchiato con il bollino giallo, etichette allarmistiche sul vino che dopo l’Irlanda arrivano anche in Belgio, esportazioni di fru ...

Diabete, rischi maggiori con i cibi ultra-processati: l'elenco - Diabete, rischi maggiori con i cibi ultra-processati: l'elenco - Emulsionanti e additivi nei cibi ultra processati aumentano il rischio di contrarre diabete di tipo 2 e non solo: ecco i risultati di uno studio durato 15 anni e i consigli degli esperti ...