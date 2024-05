Juventus - cosa serve per la qualificazione in Champions League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 12 maggio 2024) Il pareggio dellacon la Salernitana fa sfumare la festa in casa: eccomanca per laLanon va oltre il pareggio con la Salernitana, il vero e proprio match point in casa per strappare lain: bastavano infatti i tre punti per i bianconeri. Ora invece