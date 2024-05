Joshua Zirkzee rischia di perdere gli Europei - il sacrificio per la Champions potrebbe costargli caro

(Di domenica 12 maggio 2024) Ogniha un prezzo. Quale sia quello da pagare da parte dilo diranno i prossimi giorni. Una cosa è certa: il rischio di ricaduta è forte e con esso la partecipazione dell’attaccante al prossimo Europeo. L’olandese è stato costretto al cambio al Maradona per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra: stesso muscolo e stessa gamba che lo costrinsero al cambio contro l’Inter, con prognosi di un mese di stop per strappo muscolare.non si è tirato indietro. Per inseguire il sognoinsieme con i suoi compagni, ha stretto i denti, bruciato i tempi di recupero e giocato nonostante un fastidio che era riemerso nelle ultime partite, come testimoniato dall’uscita anticipata a Roma, contro i giallorossi, con tanto di ghiaccio sulla coscia. Il rischio ...

