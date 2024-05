Giro d’Italia - Pogacar vince anche a Prati di Tivo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2024) Lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates) ha vinto l'ottava tappa deld'Italia, la Spoleto-didi 152 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente il colombiano Daniel Felipe Martinez (Bora - Hansgrohe) e l'australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team). In classifica generaleprecede Felipe Martinez a 2'40" e Geraint Thomas a 2'58". Dopo Oropa e la cronometro a Perugia, lo sloveno si imponesulle cime abruzzesi, regolando Martinez e O'Connor sul traguardo e guadagnando altri secondi di abbuono in classifica generale. Buona prova di Antonio Tiberi, quarto e sempre più con ambizioni da podio."Non mi aspettavo affatto dire oggi - le parole dia fine gara - Come squadra abbiamo ...