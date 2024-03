Caso Acerbi-Juan Jesus | lo sfogo di Maurizio De Giovanni | “Dite pure i peggiori insulti | basta non ci siano prove”

ecco , di seguito, la decisione del Giudice Sportivo sull'episodio di presunto razzismo tra Francesco Acrerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli (pianetamilan)

Acerbi, la moglie: “Cin cin a chi insulta, a chi minaccia la vita dei figli e ai leoni da tastiera” - Nessuna squalifica per Francesco Acerbi. Il Giudice Sportivo ha comunicato la decisione relativa ai fatti di Inter-Napoli e il presunto Caso di razzismo nei confronti di Juan Jesus. La moglie del ...fcinter1908

