LE POLEMICHE Superbonus | l’allarme  per i territori terremotati Forza Italia |  «Il decreto va rivisto»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 27 marzo 2024)mette le mani avanti sulapprovato in Consiglio dei ministri che blocca definitivamente lo sconto in fattura e la cessione del credito su tutti i lavorimette le mani avanti sulapprovato in Consiglio dei ministri che blocca definitivamente lo sconto in fattura e la cessione del credito su tutti i lavori