Napoli in SILENZIO STAMPA | nessuno parlerà dopo il KO con il Bologna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilha deciso di non commentare la sconfitta contro il: la squadra e tutti i tesserati in conferenzaIlè in. A renderlo noto è la societàla sconfitta dei partenopei contro il, conclusa per 2-0 a favore dei rossoblù. Un modo per la società di cercare