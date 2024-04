Prato - torna la rassegna in onore di Francesco Nuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 - A quasi un anno dalla sua scomparsa,a rendere omaggio acon la“Buon compleanno”, ideata e condotta dal giornalista Federico Berti e realizzata dal comune di, in collaborazione con la Casa del Cinema di. Esattamente come è avvenuto dal 2015 al 2019, saranno riproposti al Cinema Terminale alcuni dei film più celebri di Cecco da Narnali, nel mese di maggio, mese del suo compleanno (17 maggio). Si comincia lunedì 6 maggio con la riproposta dell’ultimo film da regista di, nel 2001: “Caruso, zero in condotta” con Cecilia Dazzi e Carlotta Natoli. A introdurre la visione del film sarà ospite Annamaria Malipiero, ...