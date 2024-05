WWE Backlash France | Cody Rhodes sconfigge AJ Styles - un PLE da record di incassi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Grandioso successo per la WWE in Francia con il Premium Live Event svoltosi a Lione sabato 4 maggio.si conferma Undisputed WWE Champion e batte AJalla prima difesa titolata. The American Nightmare supera il fenomenale grazie alla Cross, dopo una splendidaCutter. Così si è concluso il primo Premium Live Event in Francia della storia della WWE, quelche ha fatto impazzire il pubblico della LDLC Arena di Lione e anche chi da casa ha seguito l'evento sul WWE Network. Gli undicimila presenti hanno colorato ancora di più l'evento, con uno spettacolo unico sugli spalti dell'arena. Tanga Loa debutta e aiuta la Bloodline Il primo boato, assordante, è tutto per …

