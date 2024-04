“Indimenticabile” | Principe William rompe silenzio per prima volta dopo annuncio di diagnosi di cancro di Kate Middleton

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilè diventato ancora più vitale per la famiglia reale che mai. Quando sua moglie,, e suo padre, Re Carlo, hanno ricevuto entrambi unadie hanno iniziato le cure, lui e la Regina Camilla hanno intensificato i loro sforzi con i loro doveri reali.alcune settimane di pausa con i figli di lui e di, ilGeorge, lassa Charlotte e ilLouis, è arrivato il momento di tornare agli affari e di continuare la vita reale. Tra poche settimane, ilHarry tornerà nel Regno Unito per una funzione speciale degli Invictus Games presso la Cattedrale di St. Paul. Alcuni esperti sostengono che Harry e ...

Nel 2011, l’allora Primo Ministro brit anni co David Cameron rese omaggio all’arguzia del principe Filippo, dicendo: «L’umorismo è una parte importante della vita brit anni ca e ringraziamo il duca per ... (amica)

William torna sui social dopo l'annuncio di Kate per una dedica speciale - Principe William, il messaggio social per Rachel Daly "Grazie per tutte le indimenticabili performance", ha scritto il Principe William sui social, a commento di uno scatto della stella del calcio ...tuttosport