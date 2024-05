TIM e Warner Bros Discovery Rinnovano l’Accordo | Offerta di Intrattenimento e Sport su TimVision

La notizia incuriosisce: sulla carta rivali nel mercato dello streaming , con Disney + e MAX, la Disney e la Warner Bros . Discovery proporranno negli USA in estate un'offerta scontata, per abbonarsi a entrambe le piattaforme.

Il Signore degli Anelli torna al cinema nel 2026 con un nuovo film: “The Hunt for Gollum” - Il Signore degli Anelli torna al cinema nel 2026 con un nuovo film: “The Hunt for Gollum” - Il Signore degli Anelli torna al cinema nel 2026 con "The Hunt for Gollum", diretto e interpretato da Andy Serkis. Peter Jackson produrrà.

Il Signore degli Anelli: annunciato un nuovo film per il 2026 diretto da Andy Serkis, “The Hunt for Gollum” - Il Signore degli Anelli: annunciato un nuovo film per il 2026 diretto da Andy Serkis, “The Hunt for Gollum” - Il ritorno della saga de Il Signore degli Anelli sembra più vicino del previsto! warner bros Discovery ha annunciato ufficialmente un nuovo film ambientato nell’universo narrativo partorito da J. R. R ...

Disney+ e Max uniscono le forze in America. La ’streaming wars’ ha bisogno di alleanze - Disney+ e Max uniscono le forze in America. La ’streaming wars’ ha bisogno di alleanze - Non parliamo di pesci piccoli bensì di colossi quali The Walt Disney Company e warner bros. Discovery. Questa estate negli Stati Uniti sarà lanciato un nuovo bundle che riunisce Disney+, Hulu (che fa ...