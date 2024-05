Asta da record per il negozio in Galleria Vittorio Emanuele | Tiffany vince offrendo 20 600 euro al metro quadrato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano –daper ilin: dopo ben 27 rilanci, marchio americano dei gioielli di lusso, si è aggiudicata ilda 174 metri quadrati affacciati sull’ottagono finora occupato da Swarovski.ha vinto l’con un'offerta di 3,6 milioni di. Un primato per il Comune di Milano: 20.600al. L'all'incanto si è svolta nella mattina di oggi lunedì 6 maggio negli uffici comunali di via Larga.ha battito la concorrenza di Montblanc, Damiani, Swatch, Samsonite, Jil Sander, Prada, Valentino, Tory Burch e la stessa Swarovski.

