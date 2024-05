Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2024 ore 19 | 45

(Di giovedì 9 maggio 2024)9 MAGGIO 2025 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E CASILINA CODE ANCHE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TUSCOLANA SULL’A91FIUMICINO CODE DALLA COLOMBO A ALL’ANSA DEL TEVERE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO NELLA DIREZIONE OPPOSTA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Festa in Francia, code e rallentamenti: traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia ( - Code e rallentamenti, nel pomeriggio odierno, hanno bloccato la viabilità sia in autostrada sia ... come Aurelia e Romana, che laterali, come via Pasteur e via Cagliari a Bordighera, via Roma a ...

Confagricoltura porta al "Cuneo Montagna Festival" le istanze delle aziende delle Terre Alte - ...con uno stand istituzionale allestito nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio in via Roma e "... per via di collegamenti alla rete internet precari o inefficienti, e ad una viabilità che lascia a ...