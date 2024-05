Verso il campionato Un giorno di riposo e ampie rotazioni Barak e Ikone ok

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unin più Vincenzo Italiano se l’è preso volentieri. La partita contro il Monza in programma lunedì sera (ore 20.45) ha consentito al tecnico di regalare ventiquattro ore libere alla squadra dopo l’impresa di Bruges. Ieri tutti hanno potuto staccare la spina e rilassarsi in famiglia, la ripresa è fissata per questo pomeriggio (ore 17) quando al Viola Park si comincerà a mettere nel mirino la partita contro gli uomini di Palladino. Tre partite disicure prima della finale di Atene. Da far bene, perché pur avendo raggiunto l’ultimo atto della Conference League, ad oggi non c’è certezza di disputare una competizione europea la prossima stagione. Probabilianche in attacco, dove torneranno dal 1’ Ikoné,e Nzola. Alessandro Latini

Il Mezzogiorno deve avere “un ruolo oggi più che mai diventato via dello sviluppo dell’Europa ”. Lo ha sottolineato il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in collegamento con il Feuromed di Napoli. “L’Europa – ha detto Urso – non ...

Tarantini Time Quotidiano“Siamo stati troppo tempo impegnati a sentirci dire che da Bari volevano scippare i Giochi del Mediterraneo , per non renderci conto che è in corso una monopolizzazione salentina”. Lo dichiara, in una nota, il dirigente del ...

Poesia del Giorno - Poesia del giorno - "Poesia del giorno" è un'estensione della rubrica settimanale "controverso" dedicata alla poesia. Nasce per dare spazio alla vostra fantasia e ai vostri versi ispirati dalla quotidianità o dai vostri ...

La fretta, l’omologazione dei desideri e lo smarrimento esistenziale dei tempi moderni - La fretta, l’omologazione dei desideri e lo smarrimento esistenziale dei tempi moderni - Sono le costanti del nostro tempo in un viaggio perpetuo delle merci dove non esiste più centro né periferia, dove non c’è geografia fisica né politica ...

Valcava, l'ascesa durissima dove persino il grande Fignon mise il piede a terra durante il Giro di Lombardia - Valcava, l'ascesa durissima dove persino il grande Fignon mise il piede a terra durante il Giro di Lombardia - Milano e la sua provincia, si sa, sono piatti come una tavola di biliardo. Ma in meno di un'ora di strada dal Duomo (in auto, un po' di più partendo in sella) gli appassionati di bici da corsa possono ...