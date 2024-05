L’azienda che guadagna 2 milioni al giorno dai palestinesi in fuga da Gaza verso l’Egitto

(Di venerdì 3 maggio 2024) C’è una società egiziana di un imprenditore molto vicino al presidente Abdel Fattah al-Sisi chedi euro alsuiche fuggono dai bombardamenti di. A rivelarlo è un’inchiesta di Middle East Eye firmata dal “corrispondente MME”, il titolo solitamente utilizzato dai giornalisti che lavorano in regioni pericolose dove per ragioni di sicurezza è impossibile rivelare la propria identità. Dietro un lauto pagamento offre un passaggio aiche attraversano la frontiera daa RafahHala Consulting and Tourism Services è un’azienda di proprietà del leader tribale del Sinai e magnate Ibrahim al-Organi (nella foto a sx di al-Sisi), che offre dietro un lauto pagamento il ...

Lo streamer non fornirà più i dati relativi al numero di abbonati a partire dal prossimo anno Netflix ha guadagna to 9,3 milioni di abbonati nel trimestre conclusosi il 31 marzo scorso, raggiungendo un totale di 269,6 milioni in tutto il mondo, e ha superato le aspettative in altre aree chiave, come ... Continua a leggere>>

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon , le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe e Amazon EU. Lo si legge in un comunicato. Grazie all’attività istruttoria, L’Antitrust ha accertato che ... Continua a leggere>>

Montepremi Giro d’Italia 2024: tutti i premi in palio - Oltre 1,6 milioni di euro. È questo il montepremi in palio per il ... Il ciclistica che la chiude in testa e di conseguenza vince il Giro e si aggiudica la maglia rosa guadagna 265.668 euro. Oltre 100 ... Continua a leggere>>

MEDIASET - Juventus, tutto su Zirzkee: bianconeri in pole per l'attaccante del Bologna - Con la qualificazione alla prossima Champions sempre più vicina (potrebbe essere decisiva la sfida alla Roma di domenica sera), la Juventus inizia a programmare la prossima stagione. In attesa di ... Continua a leggere>>

Vaccini, 154 milioni vite salvate in 50 anni. Quasi tutti bambini - In tutto 146 milioni bambini di meno di 5 anni e 101 milioni con meno di un anno. Uno studio su The Lancet fa il bilancio di 5 decadi di vaccinazioni in ... Continua a leggere>>