(Di lunedì 6 maggio 2024) La Cina "si oppone all'utilizzo dellainper colpire un Paese terzo, spingendo per una". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nell'incontro con la stampa all'Eliseo con l'omologo francese Emmanuel Macron. "La Cina, come detto più volte, non ha creato la, né ne è coinvolta; sostiene i colloqui di pace tra Russia esulla conclusione del conflitto; è favorevole alla convocazione della conferenza internazionale di pace sullaal momento adeguato". La soluzione, secondo Xi, va trovata "nell'ambito di una cornice sulla sicurezza europea affidabile che duri sul lungo termine".

Roma, 5 mag. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping , arrivato domenica a Parigi per una visita di Stato, afferma su Le Figaro che intende “ lavorare con la Francia e l’intera comunità internazionale” per “ risolvere la crisi ” in Ucraina . ...

Parigi, 06 mag – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che la Cina e’ pronta a collaborare con la Francia e con l’intera comunita’ internazionale per trovare una via d’uscita ragionevole dalla crisi ucraina . Nel suo ...

Xi, contrari a uso crisi ucraina per nuova Guerra Fredda - Xi, contrari a uso crisi ucraina per nuova Guerra Fredda - La Cina "si oppone all'utilizzo della crisi in ucraina per colpire un Paese terzo, spingendo per una nuova Guerra Fredda". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nell'incontro con la stampa all'Eliseo ...

Ignorati. Macron e von der Leyen in pressing su Xi, ma il presidente cinese svicola - Ignorati. Macron e von der Leyen in pressing su Xi, ma il presidente cinese svicola - Questa: Cina, Francia ed Unione Europea auspicano "un rapido cessate il fuoco", il "ritorno della pace in Europa", sostengono "la soluzione politica della crisi" ucraina ed che sia necessario "creare ...

Xi, 'creare le condizioni per i colloqui di pace sull'Ucraina' - Xi, 'creare le condizioni per i colloqui di pace sull'ucraina' - Cina, Francia e Ue "desiderano tutti un cessate il fuoco rapido e il ritorno della pace in Europa, e sostengono una soluzione politica della crisi" ucraina. Le parti, ha affermato il presidente Xi ...