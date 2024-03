Truffano anziana sottraendo gioielli per 6mila euro | denunciati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 26 marzo 2024) Caserta. Due persone di 42 e 21 anni, originarie della provincia di Napoli, sono state denunciate dalla Polizia di Stato per truffa aggravata commessa ai danni di una donna di 73 anni residente in provincia di Viterbo, alla quale erano stati sottrattie preziosi per quasi. Personale della sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, nel corso dei servizi di vigilanza lungo il tratto autostradale casertano, sulla carreggiata sud dell’A1 all’altezza del territorio del comune di Marcianise hanno controllato una vettura con a bordo due uomini che procedeva ad alta velocità e dalla quale era stato lanciato un involucro, poi recuperato, e contenente. Dopo aver verificato i numerosi precedenti a carico di uno dei due uomini, gli agenti hanno trovato nell’abitacolo oggetti preziosi; i due ...