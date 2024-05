Toti arrestato - tutti i presidenti di Regione finiti nella bufera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – L’arresto del presidente dellaLiguria Giovanniriporta alla mente altri precedenti ‘illustri’: sono numerosi, ormai, i casi di governatori diarrestati mentre erano in carica. Qualche nome? Solo negli ultimi vent’anni, ricordiamo in particolare Roberto Formigoni, ex governatore dellaLombardia; Ottaviano Del Turco,nel 2008 mentre era presidente dellaAbruzzo; Totò Cuffaro, i cui guai con la giustizia sono iniziati nel 2003, durante il suo primo incarico da presidente dellaSicilia; Giuseppe Scopelliti, condannato in via deva a 6 anni di reclusione nel 2014, mentre era in carica come governatore della Calabria; e il suo successore Mario Oliverio, eletto appunto nel 2014 ...