Toti - oggi interrogatorio di garanzia ma non parlerà Governatore valuta futuro politico

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arrestato martedì scorso per corruzione in un'inchiesta della procura di Genova, il presidente della Regione Liguria non risponderà al gip: "Prima di dare spiegazioni dobbiamo approfondire la lettura degli atti" Il presidente della Regione Liguria Giovanni, arrestato martedì scorso per corruzione in un'inchiesta della procura di Genova, comparirà nel primo pomeriggio davanti al gip

L’intervento in video collegamento ad Agenda Salute: per una riforma partecipata, sostenibile ed equa “Nelle occasioni di confronto cui sono stato coinvolto fin dall’avvio di “Agenda Salute”, ho avuto modo di esprimermi sull’opportunità di una ...

L’intervento di Francesco Rocca all’evento “Agenda Salute: per una riforma partecipata, sostenibile ed equa” “Il dialogo costruito con il Ministero della Salute è molto positivo. I problemi che si affrontano in materia sanitaria non hanno ...

Centrata la data dopo vari tiramolla, Oggi si tiene l’audizione del Presidente della Regione Puglia . In commissione parlamentare antimafia Michele Emiliano viene chiamato ad esporre le sue opinioni, la sua azione, riguardo al contrasto al fenomeno ...

Il neo presidente di Panama avvia i rimpatri di migranti - Il neo presidente di Panama avvia i rimpatri di migranti - Mulino ha annunciato un impegno per rimpatriare i migranti e ha dichiarato che il Darien è il confine di Panama ...

Ti ricordi… Shaka, il bomber-eroe dei sudafricani: la storia della prima vittoria di una squadra “nera” contro una “bianca” - Ti ricordi… Shaka, il bomber-eroe dei sudafricani: la storia della prima vittoria di una squadra “nera” contro una “bianca” - La finale d’andata non ha storia: il 9 aprile del 1975 l’Hellenic vince 4 a 0, ma al ritorno il gol di Ngcobo regala l’assist per il primo gol e segna il 2 a 1 finale per l’Amakhosi, portando la prima ...

Potenziamento della Faentina. Stanziati 140 milioni per i lavori - Potenziamento della Faentina. Stanziati 140 milioni per i lavori - Dopo l’assegnazione da parte della struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo di 30 milioni per il ripristino dei movimenti franosi comunicati ieri dal presidente della regione, nella ...