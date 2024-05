Sanità Fontana - Presidente Regione Lombardia | Opportuno riflettere su sanità del futuro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’intervento in video collegamento ad Agenda Salute: per una riforma partecipata, sostenibile ed equa “Nelle occasioni di confronto cui sono stato coinvolto fin dall’avvio di “Agenda Salute”, ho avuto modo di esprimermi sull’opportunità di una riflessione sulladel. Oggi, posso dirvi che trovo la riflessione non solo opportuna ma anche necessaria. I sistemi sanitari affrontano sfide improrogabili. Le disparità territoriali, la medicina di comunità, le nuove tecnologie e l’assistenza a domicilio. Sfide che ci impongono disulla stessa qualità dell’assistenza e sulla sua sostenibilità. Credo, tra i maggiori sostenitori dell’autonomia differenziata, che l’acquisizione di maggiori responsabilità sia già una prima risposta. Sono convinto che il livello più vicino ai bisogni dei territori sia ...