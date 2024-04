Genova - quarantenne denuncia di essere stata picchiata e violentat - è il terzo caso in pochi giorni

(Di lunedì 29 aprile 2024) All'ospedale Galliera diricoverata un’altra donna vittima di violenza sessuale. È la terza che arriva al pronto soccorso in meno di diecindo uno stupro. A chiedere aiuto ai medici l’altro pomeriggio èuna quarantaduenne, accompagnata in ospedale dai carabinieri

Un'ampia frana ha invaso la carreggiata sulla statale 45, nel Comune di Bargagli ( Genova ), interrompendo la circolazione. Il materiale è caduto subito dopo località La Presa, nei pressi del bivio per Viganego che permette di raggiungere anche i paesi di Cisiano e Terrusso: le tre località risultano

I carabinieri di Genova indagano su una presunta violenza sessuale subita da una sedicenne. La giovane ha racconta to alla madre di essere stata violentata durante una festa in una casa sulle alture di Sori, comune della riviera genovese, dove era andata con alcuni amici . Uno di loro l'avrebbe

Una Donna di 88 anni è morta dopo essere stata investita dalla sua auto , che era stata parcheggiata in strada, a Castelletto , in provincia di Genova

Aborti, Garibaldi: Regione Liguria non apra consultori ai Pro vita - Don Abbondio diceva 'il coraggio, uno se non ce l'ha, mica se lo può dare'. Parlava di sé perché non conosceva Toti, moderato solo a parole, liberale quando gli conviene ma sempre pronto a mettersi al

Elezioni Europee, Maria Angela Danzì capolista M5S nel collegio Nord-Ovest - Maria Angela Danzì sarà capolista del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee nel Collegio Nord-Ovest: Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta.

La ruota panoramica saluta il Porto Antico: iniziato lo smontaggio - L'attrazione è rimasta a genova per circa cinque mesi e adesso si sposterà per il periodo estivo. Ancora incerta la nuova location, lo scorso anno era Viareggio

