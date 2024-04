Caab - obiettivo sostenibilità | Prodotti di qualità per tutto Una rete logistica solidale al servizio della comunità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Presidente Marcatili, ilsta vivendo una fase di transizione. In che modo il nuovo progetto si inserisce all’Agenda 2030? "Ilsi sta trasformando grazie all’impegno nostro e di tutte le aziende qui operanti, le realtà – grossisti e coltivatori diretti – che costituiscono l’ecosistema. Abbiamo vinto un bando Pnrr del valore di 10 milioni di euro, per realizzare, tra le altre, progettualità legate all’energia pulita. Ma già oggiè un’eccellenza su questo fronte: la galleria di mercato è coperta dal più grande tetto solare d’Europa, che rende autosufficiente dal punto di vista energetico la struttura. Non ci basta, vogliamo mettere le basi per diventare il centro di una grandeenergetica. Intendiamo passare dal paradigma di autoproduzione e autoconsumo a quello ...