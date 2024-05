Tentano di accoltellare un carabiniere - 2 arresti a Roma

(Di venerdì 10 maggio 2024) AGI - A poco più di 24 ore dall'episodio di Milano, dove un viceispettore di polizia 35enne è stato accoltellato nei pressi della stazione di Lambrate, unha rischiato la vita, a, dove è stato aggredito da due uomini armati di coltello. È avvenuto in zona Tor Tre Teste, alla periferia di. I due, entrambi cittadini georgiani di 40 e 42 anni, sono stati arrestati poi dai militari dell'Arma per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stati scoperti con dispositivo disturbatore di frequenze, utilizzato per i furti delle auto, hanno cercato di ferire con un coltello a serramanico un. I due sono stati poi bloccati e arrestati.

