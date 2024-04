Roma - ‘Sua figlia è nei guai’ | finto Carabiniere estorce 50mila euro a un’anziana

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Truffa agli anziani, un fenomeno contro il quale la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica, combatte strenuamente. E gli agenti hanno arrestato un 28enne che fingendosi Carabinieri ha approfittato dello stato di debolezza dimalata di Alzheimer, convincendola che laaveva avuto un incidente e che aveva bisogno di una somma di denaro per evitare il carcere. Ingenuamente la vittima gli aveva consegnato soldi e gioielli. Polizia – repertorio – Ilcorrieredellacitta.comL’estorsione ai danni dimalata di Alzheimer Sono stati gli investigatori del Commissariato Porta Pia a dare esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di, su richiesta della ...