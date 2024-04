Palermo incontra Buenos Aires | un tango nuevo al Cineteatro Imperia di Monreale

Sostegno a Don Ugo Di Marzo , prete di frontiera impegnato quotidianamente in territori difficili, ad alto rischio di marginalità sociale e dispersione scolastica.A esprimerlo sono i segretari ... (forzearmatenews)

Spuntini e tatuaggi: Messina Denaro a Palermo. Spuntano altre due identità - Palermo – Il cliente entrò. Doveva fare uno spuntino veloce. Poi tornò qualche altra volta. Anno Nel 2012 e 2013. Era Matteo Messina Denaro l’uomo che varcò la soglia del negozio “Antichi sapori” di ...livesicilia

Stupro di Palermo, al via l'udienza preliminare - Ha preso il via il procedimento per il presunto stupro di gruppo consumato a luglio a Palermo quando sette ragazzi avrebbero abusato di una giovane di 19 anni. La legale: "Campagna denigratoria nei su ...ilgiornale

“Born in Sicily” venerdì 3 maggio al Teatro Sant’Eugenio di Palermo. Mandreucci & Friends cantano la Sicilia che abbraccia il mondo - La rappresentazione in chiave moderna della Sicilia e dei siciliani, attraverso la musica. È il risultato lampante di "Born in Sicily", il nuovo disco del cantautore palermitano Marcello Mandreucci- r ...trapaniok