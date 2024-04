Milan-Inter - Darmian o Dumfries? Un fattore da considerare per la scelta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) A differenza della gara di andata, dove entrambi sono partiti da titolari, in vista diresta il grande ballottaggio di formazione tra Matteoe Denzel. Chi dei due, però, può partire da titolare? Bisognaunin particolare. BALLOTTAGGIO – Se per dieci undicesimi la formazione di Simone Inzaghi per il derbyè praticamente fatta, resta un grosso ballottaggio per quanto riguarda la catena di destra. I due nomi coinvolti sono Matteoe Denzel, che come spesso accade, si giocano una maglia da titolare per quella che è sicuramente la partita più importante del campionato, vista la posta in palio. Restano ancora gli ultimi giorni di lavoro ad Appiano ...