Casini | «Per le licenze nazionali si va verso i criteri Uefa Lo chiedevamo da tempo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, è stato intercettato dal Corriere dello Sport dopo l’incontro in Figc sulla riforma del calcio italiano. Il presidente della Serie A ha accolto favorevolmente le modifiche sul piano di riforma per quanto riguarda gli obblighi economico-finanziari. Come ricorda il quotidiano, nelle ultime settimane la tensione tra Serie A e Figc ha raggiunto livelli critici. Le parole di: «Per lesi vaun allineamento con idelle licenza. Si tratta di una richiesta che la Lega faceva da. Ora vediamo come questi adattamenti verranno calati nel campionato. Se si arriva a perseguire la sostenibilità, per noi è fondamentale seguire un modello che sta funzionando come quello ...