Nargiso verso il Roland Garros | Con Sinner e Alcaraz acciaccati - in tre avranno un’occasione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sono giorni di Foro Italico in cui godersi il tennis e farlo con tutte le luci puntate. Roma per quasi due settimane sarà il centro di gravità permanente dello sport con racchetta e pallina a livello mondiale. Un’edizione attesa, ma con assenze importanti come quelle di Jannike di Carlos, costretti a fermarsi per problemi fisici di varia natura. Ritmi incessanti in campo e non semplice gestire quando si passa da una superficie all’altra con poco tempo di adattamento, in relazione a un motore spinto sempre al massimo. Notizia delle ultime ore la decisione didi farsi curare dal centro medico della Juventus per trovare una soluzione alla problematica dell’anca, più seria di quello che si pensava all’inizio. Di questo di altro si è parlato con Diego, ex giocatore di buon livello e ...