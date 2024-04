Nuove Acque inaugura il depuratore di Ambra a Bucine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – È statoto oggi, in localitànel Comune di, il nuovo impianto di depurazione a servizio dell’intero agglomerato per una potenzialità di 1.200 abitanti equivalenti. Con la realizzazione dei collettori fognari avvenuta nel 2023, sono stati intercettati tutti gli scarichi liberi censiti. I reflui, attraverso una stazione di sollevamento fognario posta in via Trieste e 360 metri di tubazione in pressione che attraversa il ponte Bichi, si immettono nel nuovo collettore a gravità di circa 400 metri posto lungo i terreni limitrofi al torrente. Infine, giungono al nuovo impianto di depurazione. Ilfunziona con un pretrattamento iniziale di tipo meccanico, seguito da una sedimentazione, un trattamento biologico su biodischi e un’affinazione ...