Stop a pranzi e aperitivi in un bar del centro | i piatti preparati tra gli insetti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Spezia, 16 febbraio 2024 – Sospesa l'attività di preparazione di alimenti e pietanze per colazioni,ed. di un bar molto frequentato di corso Cavour, a causa della scarsa igiene. Nella mattinata di venerdì è intervenuto il personale dei Servizi Territoriali di Igiene degli Alimenti della Asl e della sezione di polizia amministrativa della polizia locale spezzina: all’interno di un locale molto ridotto, che veniva utilizzato sia per la preparazione deiche come magazzino, è stata accertata la presenza di sporco accumulato nel tempo, die scarichi fognari in vista Sono stati inoltre trovati alimenti scaduti ed altri non protetti dalle contaminazioni anche perché, in alcuni casi, erano conservati per terra. L’Asl ha disposto l’immediata interdizione dell’utilizzo di quel locale e la ...