Genova | bigiotteria made in Cina contaminata da metalli pesanti | sequestrati quasi centomila articoli

(Di sabato 6 aprile 2024) I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza dihanno sequestrato nel porto di Pra’ oltre 98 miladicontenentiin concentrazioni altamente pericolose per la salute dei consumatori. L’operazione, denominata “A

Sequestro di quasi 100 mila articoli di bigiotteria a Genova per sostanze pericolose 9700 volte sopra i limiti - Sequestro di oltre 98 mila articoli di bigiotteria contenenti sostanze pericolose nel porto di Pra' a Genova: cosa hanno scoperto gli investigatori.notizie.virgilio

Porto di Pra’, sequestrati 98mila articoli bigiotteria pericolosi da Cina - I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova oggi hanno riferito di avere sottoposto a sequestro, presso il Porto di Genova Pra’, ...ligurianotizie

Genova, parte oggi la 'Festa di Via' all'interno del progetto 'Hub - IN' - Questa mattina alla presenza dell'assessore al Commercio Paola Bordilli e del presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù , si è aperta la ' Festa di via ' all'interno del progetto ' ...virgilio