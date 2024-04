Goran Ivanisevic sulla rottura con Djokovic | “Sinner è stato troppo bravo Con Nardi il peggior set degli ultimi 5 anni”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024)ha parlato dellacon Novakin un’intervista concessa al giornalista Sasa Ozmo di Sport Klub. L’ex allenatore del numero 1 al mondo si è soffermato sui motivi della separazione: “Non c’è davvero una ragione reale. Uno dei motivi è proprio un senso di fatica, sono stati cinquedavvero difficili ed intensi. Le persone dimenticano quel periodo durante il coronavirus, in cui èetichettato come il più grande cattivo del pianeta per la storia della vaccinazione. Siamo arrivati ad un senso di saturazione, di ‘stanchezza materiale’, così come una macchina ha bisogno di una regolare manutenzione. Alla fine io mi sono stancato di lui e lui si è stancato di me. In ogni caso non mi sentivo più di poterlo aiutare”. Il tecnico croato ha poi proseguito, ...