Federica Panicucci in cinque minuti cambia outfit e passa da Mattino 5 a Mattino 4

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ha debuttato questa mattina il nuovo programma della terza rete Mediaset,4, spin off di5 condotto sempre da. Se su Canale5 la conduttrice divide l’esperienza con Francesco Vecchi, su Rete4 lo fa con Roberto Poletti, fresco fresco di coming out.5 generalmente chiude pochiprima delle 11:00 eha letteralmenteperrere da una rete all’altra, ovviamente dando appuntamento al suo pubblico e invitandolo are canale. Insomma, sarà felice Barbara Palombelli che parte con Forum col traino di ...

Federica Panicucci debutta al timone di Mattino Quattro (e chiama il pubblico di Canale 5): cos’è successo: Federica Panicucci debutta al timone di Mattino Quattro (e chiama il pubblico di Canale 5): cos’è successo: La conduttrice ha esordito al timone dello lo spin-off al termine di Mattino Cinque (con buona pace di Barbara Palombelli) dando appuntamento su Rete 4 ...

''Sono sposato con Francesco'': il conduttore Roberto Poletti fa coming out in tv seduto a fianco di Federica Panicucci: ''Sono sposato con Francesco'': il conduttore Roberto Poletti fa coming out in tv seduto a fianco di Federica Panicucci: Il 52enne si è unito civilmente a Francesco Naccari due anni fa, ne parla per la prima volta A ‘Verissimo’ ha parlato del ‘sì’ e spiegato di non averlo ...

Mattino 4, Panicucci si ‘trasforma’: l’esordio con effetto disorientante: Mattino 4, Panicucci si ‘trasforma’: l’esordio con effetto disorientante: Al via il nuovo programma di Rete Quattro che vede Federica Panicucci fare gli 'straordinari': così si crea l'effetto sfasante ...