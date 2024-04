La Tari per i cittadini di Arezzo aumenterà del 5% Scelgo Arezzo | L' amministrazione Ghinelli spieghi questa scelta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – “L’assemblea dei Sindaci dell’ATO Toscana Sud, presieduta dal Sindaco diAlessandro, ha approvato a maggioranza la delibera che determinerà un aumento della Tassa sui Rifiuti. Per il comune ditale aumento si attesta attorno al 5%. Tale aumento è stato poi reso operativo, con il voto delle forze di maggioranza del comune di, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ora, durante l’ultimo consiglio comunale. Non tutti i Sindaci dell’Assemblea dell’ATO hanno votato a favore. Ad esempio due amministrazioni del territorio aretino hanno votato contro: Sansepolcro e Castiglion Fiorentino. Ci chiediamo per quale motivo, ...