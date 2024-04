“Vanessa Incontrada ha perso 18 chili | come funziona la nuova truffa che parte dai social

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 27 aprile 2024) Le truffe sono sempre più sofisticate, eppure basta una lettura attenta per rendersi conto che si tratta di interviste fake. Negli articoli, infatti, compaiono frasi improbabili ed errori grammaticali. Anche la grafica, per quanto verosimile, presenta dei dettagli fuori posto. Non solo, per non cadere nella trappola è sempre bene controllare l'indirizzo del sito web.