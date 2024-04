Sacchi su Ancelotti e Guardiola | «Per loro vincere è importante | però conta ancora di più giocare bene»

(Di martedì 9 aprile 2024) “Real Madrid contro Manchester City è, al momento, la migliore sfida che il calcio europeo possa proporre” parola di Arrigoche sulla Gazzetta dello Sport commenta la super sfida di Champions in programma questa sera tra. “E dentro questa partita, che immagino emozionante e spettacolare, ci sono gli stili di, che sono ormai diventati veri e propri marchi di fabbrica nella storia del pallone. Non faccio pronostici, dico soltanto che mi auguro che sia il Real sia il City mettano al centro il divertimento della gente”. Dopo un’analisi attenta delle particolarità delle due squadre e delle due rose,non può che soffermarsi sui due suoi amici, uomini e calciatori che conosce, anche se non di persona e che ...

“Mi piace l’atmosfera che si respira nella società, nello spogliatoio. Penso che il successo sia soprattutto dovuto a questo: un gruppo motivato, un forte spirito di squadra. Non dobbiamo ... (sportface)

Che la Juve vinca o perda (o pareggi), # Allegri out c’è! Ed è molto più che un hashtag, perchè era appena un... (calciomercato)

Carletto e Pep: ecco perché con le loro idee ci fanno amare il calcio più bello - Già quando giocavano si capiva che sarebbero diventati grandi allenatori. Un consiglio: non perdetevi la sfida di stasera ...gazzetta

Ancelotti-Guardiola, la sfida infinita: i due guru non sono poi così diversi, e vi diciamo perché - Domani l'andata dei quarti al Bernabeu. I maestri Sacchi e Mazzone, la lunga gavetta, l’amore per Roma... Quanti punti in comune fra Pep e Carletto ...dazn

Atalanta: i convocati di Gasperini per la Sardegna - Visualizzazioni: 113 Atalanta: Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma domani alle ore 18.00 contro il Cagliari di Claudio Ranieri Di seguito i convocati di ...calciostyle