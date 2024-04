Il nipote di Bud Spencer arrestato per aggressione | ha picchiato un automobilista a Roma

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sembrava la scena di uno dei film di Bud, con pugni e botte da orbi. Ma la realtà ha superato la finzione: Alessandro Pedersoli, 21ennedell’attore scomparso nel 2016, è statoper aver aggredito un, causandogli la frattura di tre denti e dell’orbita oculare. L’episodio risale alla notte di inizio novembre scorso. Il ventunenne, alla guida di un’auto a noleggio, si è trovato coinvolto in una lite stradale sul Lungotevere delle Armi. Dopo essere sceso dal veicolo, ha colpito ripetutamente al volto l’altro, per poi darsi alla fuga. La vittima, soccorsa da una pattuglia del commissariato Prati, ha dovuto subire un intervento chirurgico per la frattura del pavimento oculare. Le indagini, condotte in collaborazione con i carabinieri ...

