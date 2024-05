Ricorso Taranto | ecco la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTira un sospiro di sollievo il Benevento che resta al terzo posto: ildidel, presieduto dall’avv. Vito Branca, ha bocciato ildelche chiedeva un sensibile sconto o l’annullamento dei quattro punti di penalizzazione inflitti al club jonico per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (totale 129mila euro) relativi ai mesi di settembre e ottobre 2023. La classifica, quindi, resta quella emersa dall’ultima giornata (prime posizioni): Juve Stabia 79, Avellino 69, Benevento 66, Casertana 65,65 (-4). La squadra di Auteri farà il suo debutto nel primo turno dei play off nazionali il 14 maggio in trasferta mentre il ritorno è in programma il 18 maggio al ‘Ciro Vigorito’. L'articolo ...

