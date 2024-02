REYNATIS | Annunciato il nuovo RPG di Nis America

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gli amanti dei giochi di ruolo saranno lieti di sapere che NISha ufficialmente, in uscita questo autunno su PS4, PS5, Steam e Nintendo Switch, il quale vi porterà in una versione fittizzia di Shibuya a Tokyo, con atmosfera fantasy urban.: Primo Gameplay Trailer e dettagli svelatifonde la realtà con la fantasia, portandovi in una Shibuya dove i suoi abitanti temono il potere e la magia, costrigendo i maghi a celare il proprio segreto per evitare l’oppressione. Marin farà la conoscenza di Sari, un ufficiale della MEA, organizzazione che si occupa di controllare i maghi. Nqel corso dell’avventura dovrete usare i poteri a disposizione per sconfiggere il male, esplorare la cittadina come un normale civile, portare a termine incarichi e fare ...

REYNATIS Annunciato, è un nuovo RPG di FuRyu scritto da Kazushige Nojima: In occasione del Nintendo Direct Partner Showcase giapponese di mercoledì, FuRyu e Natsume Atari hanno Annunciato REYNATIS, un nuovo RPG per PS4, PS5 e Nintendo Switch. In uscita in Giappone il 25 ...gamingtalker

Giochi PC gratis: questa settimana Epic Games Store regala un gioco... Super!: Anche questa settimana, Epic Games Store regala un nuovo videogioco gratis per PC da scaricare. Resterà vostro per sempre.everyeye

REYNATIS Annunciato al Nintendo Direct giapponese: l'Action/RPG arriva a luglio: Non sono mancate sorprese al Nintendo Direct Partner Showcase di febbraio 2024, ma nell'edizione giapponese dell'evento in streaming di Nintendo c'è stato spazio per qualche altro annuncio ancora.msn