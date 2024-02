si scaglia contro l'accordo Italia - Albania sui migranti, ratificato oggi dal Senato in via definitiva con 93 voti favorevoli e Mentre per Amnesty international definisce la ratifica "vergognosa

Migranti, il Senato ratifica l’accordo Italia-Albania e i vescovi attaccano: “Sono soldi in fumo” (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'accordo Italia-Albania sui Migranti è stato ufficialmente ratificato dal Parlamento con il voto favorevole del Senato. Dalla Conferenza episcopale Italiana, che rappresenta i vescovi cattolici, è arrivato l'attacco di Gian Carlo Perego, presidente della commissione per le migrazioni: "soldi in fumo per l'incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa". Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'accordosuiè stato ufficialmenteto dal Parlamento con il voto favorevole del. Dalla Conferenza episcopalena, che rappresenta icattolici, è arrivato l'attacco di Gian Carlo Perego, presidente della commissione per le migrazioni: "in fumo per l'incapacità di costruire un sistema di accoglienza diffusa".

