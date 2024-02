Russia | delegazione Iv con Boschi e Paita domani a fiaccolata per Navalny

La Russia (in russo ´, Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo ´ ´, Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia. È il più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², e a inizio 2023 conta 146 099 728 abitanti. La capitale è Mosca. La lingua ufficiale è il russo, ma le repubbliche autonome possono avere altre lingue ufficiali. L'attuale presidente della federazione è Vladimir Putin.

Dalla Lega al M5s, politica unita alla fiaccolata per Navalny: ... per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny". Anche il M5s invierà una delegazione, e hanno annunciato la loro partecipazione ...