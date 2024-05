Quasi duemila allarmi Record in Valmalenco

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gli interventi compiuti nel 2023 dalla VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) sono stati 316, con 22 decessi. I dati mostrano un lieve rialzo rispetto all’anno precedente (308 interventi con 18 morti) e una riduzione rispetto al 2021 (376 interventi, 19 persone deceduti). Le persone soccorse in totale sono state 337, ben 25 gli interventi di ricerca. Il totale di “ore-uomo“ messe a disposizione da parte dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico, un servizio essenziale e imprescindibile soprattutto in una zona come la provincia di Sondrio, è stato di 9.053, di cui 151 svolte da medici e infermieri del Cnsas. I soccorritori sono stati attivati 1.862 volte. A livello locale sono 10 le stazioni che operano in provincia, sempre pronte a intervenire. A livello d’interventi ilnel 2023 spetta alla ...

