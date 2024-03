Intervistati quasi duemila ragazzi | Non nascono fragili | lo diventano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un ragazzo su 5 pensa che sarebbe meglio morire; l’11,7%, poco più di un adolescente su 10, ha ammesso di aver provato a uccidersi almeno una volta; poco meno di un adolescente su 3 dichiara di aver cercato di farsi del male (8% nell’ultimo mese e il 2,5% quotidianamente). Non solo, il 64% non è contento del proprio peso e ha paura di ingrassare, mentre il 43% (uno su due) ha confessato di utilizzare metodi per perdere peso. I dati che fotografano la realtà pavese di chi ha tra i 14 e i 18 anni sono stati raccolti da 1.800 questionari restituiti dagli studenti delle superiori del Pavese. "I dati confermano una situazione di emergenza – spiega Luca Capone, psicologo clinico e psicoterapeuta, responsabile del Servizio di Psicologia dell’età evolutiva del Dipartimento di clinica neurologica e psichiatrica dell’età evolutiva del Mondino – in cui diventa fondamentale pianificare ...