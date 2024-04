L’epopea della sconfitta operaia Il thatcherismo visto da un bambino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)di unaepocale: potremmo definire così il romanzo di Anthony Cartwright, Come ho ucciso Margaret Thatcher, tradotto in italiano da Alegre una dozzina di anni dopo l’uscita in Gran Bretagna. Come si sa, nessuno ha mai ucciso la Lady di ferro, morta per cause naturali nel 2013, ma il titolo del libro è pertinente, perché racconta l’odio di classe e le intenzioni omicide coltivati da Sean, ilprotagonista del romanzo. È attraverso il suo sguardo che Cartwright accompagna il lettore nel disfacimento di una famiglia, spezzata nella sua integrità e nelle sue certezze dalla travolgente onda politica cavalcata dalla leader conservatrice,l’avvento del neoliberalismo. Il romanzo è ambientato nei primi anni dell’era Thatcher, cominciata con l’ingresso a Downing Street nel 1979, ma tiene un ...