Pronostico e quote Taylor Fritz – Fabio Fognini - ATP Roma 10-05-2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo la finale di Monaco e la semifinale di Madrid persa contro l’eventuale vincitore del torneo Rublev,debutta al Foro Italico controche ieri sera ha superato Daniel Evans in tre set. Per l’italiano era difficile immaginare un primo turno più facile, opposto a un giocatore che anelle sue InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Taylor Fritz raggiunge Andrey Rublev alle semifinali del Masters1000 di Madrid . Lo statunitense è riuscito ad avere la meglio su Francisco Cerundolo in tre set, chiusi sul 6-1 3-6 6-3 in un’ora e quarantasei minuti di partita, raggiunge ndo la ...

Internazionali, super Fognini: vince in tre set contro Daniel Evans - Internazionali, super Fognini: vince in tre set contro Daniel Evans - Con una grande gara, Fabio Fognini vince in tre set il match di apertura agli Internazionali d'Italia contro il britannico Daniel Evans, numero 67 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 Al secondo ...

LIVE Fognini-Fritz, ATP Roma 2024 in DIRETTA: il veterano azzurro sogna la sorpresa - LIVE Fognini-fritz, ATP Roma 2024 in DIRETTA: il veterano azzurro sogna la sorpresa - Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Fabio Fognini e l’americano taylor fritz. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ...

Fognini incanta Roma, Evans si arrende al terzo set di un match spettacolare. Fabio tornerà subito in campo: c'è Fritz - Fognini incanta Roma, Evans si arrende al terzo set di un match spettacolare. Fabio tornerà subito in campo: c'è fritz - Il ligure mette in scena tutto il suo repertorio, e nonostante un calo fisico, conquista il secondo turno. Giocherà venerdì contro taylor fritz, nello stesso campo. Fabio Fognini fa innamorare ancora ...