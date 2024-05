Preghiera del mattino del 10 Maggio 2024 | Manda il Tuo Spirito Consolatore

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei ...

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione ...

Diocesi di Teramo-Atri: a San Gabriele VII Veglia Internazionale dei Giovani e II Festa dei Popoli - Diocesi di Teramo-Atri: a San Gabriele VII Veglia Internazionale dei Giovani e II Festa dei Popoli - (wn24)-Teramo – Nell’Anno della preghiera indetto per il 2024 da Papa Francesco, e in preparazione al Giubileo 2025, la Diocesi di Teramo-Atri organizza per sabato 11 maggio 2024, la Settima Veglia Ma ...

Fuori pericolo la studentessa investita a Casamari. La madre: «Grazie a San Folco» - Fuori pericolo la studentessa investita a Casamari. La madre: «Grazie a San Folco» - Maria era uscita di buon mattino per andare a trovare alcuni amici a Casamari ... riscoprendo anche la fede per il proprio santo protettore a cui affidano le loro preghiere. E pensare che proprio San ...